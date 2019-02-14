Егоров – об отмененном голе «Аякса»: Без системы VAR уловить это было просто невозможно

Футбол 14 февраля 2019 13:25 Источник: Телеканал «360°» Автор: Сметанникова Дарья

Накануне в Амстердаме состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Реалом» (1:2).

На 38-й минуте арбитр встречи Дамир Скомина отменил гол амстердамцев после первого использования VAR в Лиге чемпионов. Мяч был не засчитан из-за офсайда.

Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров прокомментировал эпизод с отмененным голом.

«Система VAR показала, что голеностоп нападающего, который активно вступал в борьбу с вратарем, действительно находился в положении «вне игры». То есть человек из пассивного положения перешел в активное, пытаясь помешать вратарю. Поэтому было абсолютно правильно расценено, что это офсайд. Без системы VAR уловить это было просто невозможно.

Решение принимает все равно человек, а не машина, — продолжил он. — Есть хоккейная практика, где арбитры смотрят видео, а потом выясняется, что-то или иное решение было принято неправильно. Человеческий фактор все равно играет свою роль. Для чего тогда судьи выполняют огромные объемы работы? Готовятся к матчу, анализируют команды, занимаются функциональной подготовкой. Для чего все это, если можно просто пойти и посмотреть телевизор? Да и просмотром занимается группа товарищей, то есть это уже коллегиальное решение», - приводит слова Егорова сайт телеканала «360».

Ответная игра противостояния состоится 5 марта и пройдет на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.