СМИ: «Бавария» отказалась от Рабьо из-за его высоких требований по зарплате

Футбол 14 февраля 2019 13:30 Источник: Kicker Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо не станет игроком «Баварии» по окончании нынешнего сезона.

По информации Kicker, руководство «Баварии» рассматривало подписание контракта с Рабьо, однако в ходе переговоров сторона француза запросила слишком высокие требования по зарплате, из-за чего немецкий клуб отказались от приглашения футболиста.

Ранее сообщалось, 23-летний полузащитник отказывается продлевать истекающий в конце сезона контракт с «ПСЖ» из-за чего в декабре был переведен в резервный состав. Однако главный тренер парижан Томас Тухель так и не получил второго новичка в середину поля, поэтому рассчитывает, что руководство даст добро на возвращение Рабьо.

В услугах полузащитника заинтересованы ряд клубов, в числе которых «Тоттенхэм». «Шпоры» предложили Рабьо контракт с окладом 7,5 млн евро. Однако футболист отказался, так как в Англии готов играть только за «Ливерпуль», за который болел с детства.

Последний раз Рабьо выходил на поле в официальном матче 11 декабря. В нынешнем сезоне полузащитник провел 20 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал две голевые передачи.