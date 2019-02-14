Икарди приехал на базу «Интера», клуб не будет штрафовать футболиста - Советский спорт
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Футбол14 февраля 2019 14:26Источник: Sky Sport ItaliaАвтор: Сметанникова Дарья

Икарди приехал на базу «Интера», клуб не будет штрафовать футболиста

Нападающий Мауро Икарди отказался лететь с «Интером» на игру с «Рапидом» в 1/16 финала Лиги Европы.

Икарди приехал на базу «Интера», чтобы принять участие в тренировке. Как сообщает Sky Sport Italia, аргентинец прибыл на тренировку первым. Клуб не будет штрафовать Икарди или подвергать дисциплинарным взысканиям.

Участие в занятии принимают игроки, которые не полетели с «Интером» на матч Лиги Европы с «Рапидом».

Ранее стало известно, что «Интер» лишил Икарди капитанской повязки, а также не включил его в заявку на матч с «Рапидом».

В текущем сезоне 25-летний Икарди провел за «Интер» 28 матчей, забил 15 голов и отдал 3 голевых паса.

#икарди мауро#фк интер#лига европы#фк рапид
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