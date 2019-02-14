Хулен Лопетеги: Я не знал где нахожусь после отставки из сборной Испании - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол14 февраля 2019 18:26Источник: BBCАвтор: Спирин Дмитрий

Хулен Лопетеги: Я не знал где нахожусь после отставки из сборной Испании

Бывший главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги вспомнил, что испытывал через день после увольнения из сборной Испании.

«Я не спал и не знал, где нахожусь. Вот в один день я в России, готовлюсь к чемпионату мира, на следующий – на «Сантьяго Бернабеу» с новой командой.

Все произошло очень быстро, эмоции зашкаливали. Было тяжело покидать чемпионат мира, это была мечта. Я человек, поэтому иногда тяжело контролировать эмоции», – цитирует Лопетеги BBC.

Напомним, Хулен Лопетеги был снят с поста главного тренера сборной Испании перед ЧМ-2018 за то, что провел переговоры с "Реалом".

#лопетеги хулен
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта