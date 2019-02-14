СМИ: Рыболовлев уволил Васильева с поста вице-президента «Монако»

Футбол 14 февраля 2019 18:40 Источник: L'Equipe Автор: Сметанникова Дарья

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев покидает свой пост. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев принял решение уволить Васильева из-за слабых результатов команды в нынешнем сезоне.

После 24 туров лиги 1 «Монако» занимает 18-е место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков.

Васильев стал вице-президентом «Монако» в 2013 году. В это время клуб вышел из второй французской лиги в первую и в том же сезоне занял второе место. В следующем сезоне (2014/15) клуб вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.