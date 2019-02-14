Симеоне продлил контракт с «Атлетико» до 2022 года - Советский спорт
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Футбол14 февраля 2019 19:18Источник: ФК «Атлетико» (Мадрид)Автор: Сметанникова Дарья

Симеоне продлил контракт с «Атлетико» до 2022 года

Мадридское «Атлетико» сообщило о продлении контракта с главным тренером Диего Симеоне.

Как сообщает пресс-служба «Атлетико», новое соглашение с Симеоне рассчитано до 2022 года.

Аргентинский специалист возглавляет мадридский клуб с 2011 года. За это время «Атлетико» под руководством Симеоне выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, а также дважды становился победителем Лиги Европы и обладателем Суперкубка УЕФА.

После 23 туров нынешнего сезона «Атлетико» идет на третьем месте в турнирной таблице испанской примеры, имея в активе 44 очка.

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