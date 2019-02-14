Вадим Васильев: Я сделал все, чтобы «Монако» смог добиться результатов

Футбол 14 февраля 2019 19:25 Источник: ФК «Монако»

Вадим Васильев прокомментировал свое увольнение с должностей вице-президента и генерального директора «Монако».

«Я хочу поблагодарить президента Дмитрия Рыболовлева, который позволил мне управлять ФК «Монако» и получить этот уникальный, полный эмоций опыт. За это время я сделал все от меня зависящее, чтобы клуб смог добиться результатов, которые бы соответствовали нашим целям. Несмотря на последние сложные месяцы, я горжусь итогами той работы, которая велась в течение этих шести насыщенных лет.

Я хотел бы выразить благодарность Его Светлости князю Альберу II за его поддержку. Не забуду также всех болельщиков клуба, с которыми я разделил прекрасные мгновения. Сегодня с этими очень сильными эмоциями я покидаю свой пост вице-президента и генерального директора клуба.

В заключение я бы хотел сказать слова поддержки Леонарду и, конечно, всей команде. Я уверен, что состав на верном пути и что окончание сезона позволит игрокам продемонстрировать свои лучшие качества, чтобы спасти этот потрясающий клуб», – приводит слова Васильева пресс-служба «Монако».

Напомним, что Васильев стал вице-президентом «Монако» в 2013 году. В это время клуб вышел из второй французской лиги в первую и в том же сезоне занял второе место. В следующем сезоне (2014/15) клуб вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.