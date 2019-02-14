Дзаньоло, Верратти и Куртуа претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Футбол 14 февраля 2019 20:34 Источник: UEFA (УЕФА)

УЕФА на своем официальном сайте объявил претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

На награду номинированы голкипер «Реала» Тибо Куртуа, полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти, защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген и хавбек «Ромы» Николо Дзаньоло.

Дзаньоло в матче с «Порту» (2:1) стал автором обоих голов своей команды. Точность передач Верратти в игре с «Манчестер Юнайтед» (2:0) составила 93%. Вертонген в матче с дортмундской «Боруссией» (3:0) забил один мяч, совершил один отбор и один вынос, а также отдавал пасы с точностью 83%.

Напомним, что Куртуа завершил встречу с «Аяксом» (2:1) с шестью сейвами, дубль Дзаньоло принес римскому клубу победу в матче с «Порту» (2:1), Вертонген в игре с дортмундской «Боруссией» (3:0) записал на свой счет один гол, а точность передач Верратти в противостоянии с «Манчестер Юнайтед» (2:0) составила 93%.