Ибрагимович – о трансфере Роналду в «Ювентус»: Перейти в одну из лучших команд мира – не вызов - Советский спорт
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Футбол14 февраля 2019 21:57Источник: Goal.com

Ибрагимович – о трансфере Роналду в «Ювентус»: Перейти в одну из лучших команд мира – не вызов

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович не считает, что переход в «Ювентус» не является настоящим вызовом для португальского форварда Криштиану Роналду.

- Я не говорил, что переезд Роналду в Турин не был большим. Я сказал, что трансфер в «Ювентус» не был проблемой. Перейти в одну из лучших команд мира - это не вызов.

Возможно все зависит от того, что вы подразумеваете под вызовом. Для меня вызов состоит в том, чтобы присоединиться к команде и продвинуться с ней как можно дальше. Вот это вызов.

В любом случае этот переход - отличный знак для итальянского футбола, благодаря этому трансферу уровень серии А, моего второго дома, значительно вырос - приводит слова Ибрагимовича Goal.com со ссылкой на издание DAZN.

Напомним, что Роналду перешел в «Ювентус» в июле 2018 года из «Реала» за 117 миллионов евро. В текущем сезоне португалец провел 31 матч за «Ювентус» во всех турнирах, записав на свой счет 20 забитых мячей и 11 результативных передач.

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