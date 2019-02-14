Миланский «Интер» обыграл «Рапид» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы - Советский спорт
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Футбол14 февраля 2019 22:52Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Миланский «Интер» обыграл «Рапид» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

В четверг в Вене на стадионе «Альянц» прошел первый матч 1/16 финала Лиги Европы между местным «Рапидом» и миланским «Интером».

Победу со счетом 1:0 одержали гости. Единственный гол на 39-й минуте с пенальти забил нападающий миланцев Лаутаро Мартинес.

Ответная встреча состоится в Милане на стадионе «Сан-Сиро» в четверг, 21 февраля.

Лига Европы
1/16 финала
Первый матч

«Рапид» – «Интер» – 0:1 (0:1)

Гол: Мартинес, 39 (пен.)

«Рапид»: Штребингер, Зоннляйтнер, Болинголи-Мбомбо, Хофманн, Турнвальд (Шобесбергер, 53), Граховац (Кнасмюлльнер, 64), Поцман, Любичич, Шваб, Бериша (Мург, 82), Иван

«Интер»: Ханданович, Соареш, де Врей, Асамоа, Миранда, Наингголан (Д’Амброзио, 82), Валеро, Весино, Перишич, Политано (Кандрева, 78), Мартинес

Предупреждения: Зоннляйтнер, 14; Хофманн, 52; Бериша, 59; Поцман, 84 – Мартинес, 61; Д’Амброзио, 85; Кандрева, 86

#фк интер#фк рапид вена#лига европы
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