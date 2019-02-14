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Футбол14 февраля 2019 23:37Источник: Sport24.ruАвтор: Спирин Дмитрий

Петер Боc: Стадион «Краснодара» меня поразил

Главный тренер «Байера» Петер Боc прокомментировал выездную ничью с «Краснодаром» (0:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

- Я недоволен игрой, мне бы хотелось, чтобы мы забили гол на выезде. «Краснодар» был хорошо готов. Во втором тайме мы играли лучше, чем в первом, у нас были шансы победить. Теперь надо побеждать в домашнем матче.

«Краснодар» меня не удивил. Мы знали, что это хорошая команда, они сегодня это и показали. Здесь непросто выигрывать, у обеих команд были шансы. Я не удивлен, что матч был непростой. Здесь нет фаворита. Это две хорошие команды, одна из них на следующей неделе победит. Надеюсь, это будет «Байер».

Я еще не задумывался об игре на следующей неделе. Сегодняшнюю игру я пересмотрю в записи и только после этого скажу, что мы будем делать по-другому. Что мы хотим сделать по-другому — это забить голы.

Нам очень понравился стадион, это суперкачество, как и газон, - цитирует Боcа Sport24.ru.

Ответная встреча между командами состоится в Леверкузене 21 февраля.

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