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Футбол15 февраля 2019 00:09Источник: «Прессбол»

Алексей Бага: Никакого сюрприза Эмери не преподнес

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Арсеналом» (1:0).

- Понятно, что в Лондоне нам будет непросто. Сегодня сделали маленький шажок для выхода в следующий раунд. Ждем тяжелую игру, готовимся к чемпионату, к следующему матчу. В голове держим много моментов. А по итогам матча в Лондоне сделаем определенные выводы.

- Были ли удивлены игрой «Арсенала»?
- На 90 процентов угадали состав. Никакого сюрприза Эмери не преподнес, - цитирует специалиста «Прессбол».

Добавим, что ответная встреча состоится 21 февраля на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия).

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