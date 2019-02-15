Алексей Бага: Никакого сюрприза Эмери не преподнес

Футбол 15 февраля 2019 00:09 Источник: «Прессбол»

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Арсеналом» (1:0).

- Понятно, что в Лондоне нам будет непросто. Сегодня сделали маленький шажок для выхода в следующий раунд. Ждем тяжелую игру, готовимся к чемпионату, к следующему матчу. В голове держим много моментов. А по итогам матча в Лондоне сделаем определенные выводы.

- Были ли удивлены игрой «Арсенала»?

- На 90 процентов угадали состав. Никакого сюрприза Эмери не преподнес, - цитирует специалиста «Прессбол».

Добавим, что ответная встреча состоится 21 февраля на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия).