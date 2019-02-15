Бэйл может быть дисквалифицирован на 12 месяцев за неприличный жест в адрес фанатов «Атлетико»

Футбол 15 февраля 2019 07:00 Источник: «Газета.Ru» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла 9 февраля.

Форвард мадридского «Реала» Гарет Бэйл может получить длительную дисквалификацию за неприличный жест в матче 23-го тура испанской примеры против «Атлетико».

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на ESPN, игрок может быть наказан пропуском от 4 до 12 месяцев за неприличный жест, показанный болельщикам «Атлетико» после забитого мяча.

Отмечается, что наказание может вступить в силу, если руководство лиги признает его действия провокационными и способными вызвать негативное и враждебное отношение фанатов.

Добавим, что матч завершился победой «сливочных» со счетом 3:1.