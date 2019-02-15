Шандор Варга: Чаловым интересуются в Англии, Дзюба подошел бы «Реалу» - Советский спорт
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Футбол15 февраля 2019 10:21Источник: «Российская газета»Автор: Сметанникова Дарья

Шандор Варга: Чаловым интересуются в Англии, Дзюба подошел бы «Реалу»

Футбольный агент Шандор Варга рассказал, какими игроками сборной России интересуются зарубежные клубы.

«Обратил на себя внимание Федор Чалов. Им интересуются в Англии. Имена клубов не могу назвать, но за ним следят. Чалов здорово проявил себя в первой части сезона. Но мне кажется, что пока ему рано уезжать. Он и так находится в прекрасном клубе с очень сильным тренером. Так что спешить некуда.

Во время чемпионата мира о Дзюбе было много разговоров. Но конкретных - нет. Я общался с коллегами, тренерами, специалистами. Все оценили его вклад в успехи российской сборной. Конечно, Артем - классный футболист. Многие считают, что он нужен в Европе только середнякам, но я не согласен. К тому же Дзюба и так находится в сильном клубе. «Зенит» относительно недавно выигрывал Кубок УЕФА, выступал в плей-офф Лиги чемпионов. Лично я не рекомендовал бы ему куда-то уходить. Хотя, конечно, если будет интерес от грандов - тогда да.

Дзюба подошел бы «Реалу»? Конечно. Но многое в футболе зависит от взаимоотношений тренера с футболистом. И потому, когда я устраиваю своего игрока в тот или иной клуб, в первую очередь для меня важно, чтобы он поговорил с наставником и лучше понимал, что от него требуется», - цитирует Варгу «Российская газета».

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