Аргентина, Чили, Парагвай и Уругвай представят совместную заявку на проведение ЧМ-2030 - Советский спорт
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Футбол15 февраля 2019 11:32Автор: Сметанникова Дарья

Аргентина, Чили, Парагвай и Уругвай представят совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Пресс-служба президента Аргентины Маурисио Макри сообщила, что Аргентина, Чили, Парагвай и Уругвай решили представить совместную заявку на организацию и проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году.

«Президенты Аргентины, Чили, Парагвая и Уругвая решили представить свою совместную кандидатуру на организацию Чемпионата мира по футболу в 2030 году. Президенты через четыре соответствующих футбольных ассоциации решили высказать ФИФА общую позицию по празднованию 100-летия первого чемпионата мира, который прошел в Уругвае в 1930 году», - говорится в сообщении.

Ранее министр спорта Уругвая Фернандо Касерес сообщал, что страна хочет отметить 100-летний юбилей чемпионатов мира организацией ЧМ-2030, но у нее нет возможности сделать это в одиночку.

Касерес также ранее заявлял, что рассчитывает на поддержку России в процессе заявки. Напомним ЧМ-2018 прошел на территории 11 городов России.

#чм-2030
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