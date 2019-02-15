«Барселона» объявила о договоренности с Вальверде по новому контракту

Футбол 15 февраля 2019 11:42 Источник: ФК «Барселона» Автор: Гичунцев Артур

Ранее испанец работал с «Атлетиком» из Бильбао.

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде продолжит работу у руля каталонского клуба.

Как сообщает пресс-служба сине-гранатовых, 55-летний специалист дал согласие на подписание нового контракта.

Отмечается, что его соглашение будет рассчитано до конца сезона-2019/20 и предусматривает пролонгацию еще на один год. Церемония подписания пройдет сегодня, 15 февраля на стадионе «Камп Ноу».

Напомним, Вальверде возглавил команду в мае 2017 года и выиграл с ней чемпионат, Кубок, а также Суперкубок Испании.