«Барселона» объявила о договоренности с Вальверде по новому контракту - Советский спорт
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Футбол15 февраля 2019 11:42Источник: ФК «Барселона»Автор: Гичунцев Артур

«Барселона» объявила о договоренности с Вальверде по новому контракту

Ранее испанец работал с «Атлетиком» из Бильбао.

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде продолжит работу у руля каталонского клуба.

Как сообщает пресс-служба сине-гранатовых, 55-летний специалист дал согласие на подписание нового контракта.

Отмечается, что его соглашение будет рассчитано до конца сезона-2019/20 и предусматривает пролонгацию еще на один год. Церемония подписания пройдет сегодня, 15 февраля на стадионе «Камп Ноу».

Напомним, Вальверде возглавил команду в мае 2017 года и выиграл с ней чемпионат, Кубок, а также Суперкубок Испании.

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