Гюндоган дал прогноз на матч «Ливерпуля» и «Баварии»

Футбол 15 февраля 2019 12:06 Источник: Bild Автор: Гичунцев Артур

Ранее немецкий футболист выступал в бундеслиге под руководством Юргена Клоппа.

Хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился ожиданиями от первого матча «Ливерпуля» и «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Играть против «Ливерпуля» очень тяжело, поэтому у команды Юргена Клоппа больше шансов, чем у «Баварии». На своем поле «Ливерпуль» может устроить настоящее давление, которому нет аналогов. Вы можете пропустить три гола за 15 минут.

Если «Бавария» сумеет обойти «Ливерпуль», то сможет победить любого соперника на своем поле», – цитирует немецкого футболиста Bild.

Напомним, первый матч между командами состоится 19 февраля на стадионе «Энфилд». Ответная встреча пройдёт в Мюнхене 13 марта.