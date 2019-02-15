Роберто Манчини: Нет команд, которые явно сильнее Италии. Так почему бы нам не выиграть Евро-2020?

Футбол 15 февраля 2019 13:50 Источник: Corriere della Sera Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что его команда способна выиграть чемпионат Европы 2020 года.

«Травма от ЧМ-2018 зажила. Мы должны держать ее в уме в качестве предупреждения, но мы обязаны снова думать о больших достижениях. Нет команд, которые явно сильнее нас. Аргентина не может выиграть Кубок Америки с Месси, а у остальных Месси нет. Так почему нам не подумать о победе на Евро?», - цитирует Манчини Corriere della Sera.

В отборочной группе J Евро-2020 сборная Италии сыграет с командами Боснии и Герцеговины, Финляндии, Греции, Армении и Лихтенштейна.

Напомним, что Евро-2020 будет первым в истории чемпионатом, матчи которого примут 12 городов Европы. Матч открытия состоится 12 июня 2020 года в Риме на Олимпийском стадионе. На арене «Санкт-Петербург» также пройдут три игры.