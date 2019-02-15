Бельгийский защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
Вертонген в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (3:0) записал на свой счет один гол, а точность его передач во встрече с немецким клубом составила 83%.
Напомним, что на награду также были номинированы голкипер «Реала» Тибо Куртуа, полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти и хавбек «Ромы» Николо Дзаньоло.
⭐️ Встречаем! Лучший игрок недели в #ЛигаЧемпионов... Ян Вертонген ("Тоттенхэм") 👏👏👏 pic.twitter.com/J0tLW3AQao— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 15 февраля 2019 г.