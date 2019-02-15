Футбол 15 февраля 2019 14:28 Источник: UEFA (УЕФА)

Бельгийский защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Вертонген в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (3:0) записал на свой счет один гол, а точность его передач во встрече с немецким клубом составила 83%.

Напомним, что на награду также были номинированы голкипер «Реала» Тибо Куртуа, полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти и хавбек «Ромы» Николо Дзаньоло.