Симеоне – о продлении контракта с «Атлетико»: Сделал это из-за игроков

Футбол 15 февраля 2019 15:44 Источник: ФК «Атлетико» (Мадрид) Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне накануне продлил контракт с клубом до 2022 года.

Аргентинский специалист прокомментировал решение подписать новое соглашение с мадридским клубом.

«Я продлил свой контракт из-за игроков, которые есть в «Атлетико». Мы можем совершенствоваться, мы можем продолжать бороться, и это заставляет меня хотеть соревноваться вместе с этим клубом», - цитирует Симеоне пресс-служба клуба.

Симеоне возглавляет мадридский клуб с 2011 года. За это время «Атлетико» под руководством Симеоне выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, а также дважды становился победителем Лиги Европы и обладателем Суперкубка УЕФА.

После 23 туров нынешнего сезона «Атлетико» идет на третьем месте в турнирной таблице испанской примеры, имея в активе 44 очка.