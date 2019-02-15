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Футбол15 февраля 2019 16:07Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Кирилл Панченко: Мне была необходима перезагрузка

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко рассказал о процессе подготовки к весенней части чемпионата России.

- Сбор идет на атакующие действия, в обороне у нас, слава богу, все хорошо. Для меня эта пауза оказалась информативной. Мне была необходима перезагрузка. Наверное, когда у нападающего в 13 матчах гол и результативная передача - это не совсем хорошо. Я очень много хотел, где-то перебарщивал, поэтому не получалось. Выводы сделаны. Сейчас я с новыми силами вступаю во вторую часть сезона. Готов физически, тактически и ментально, - приводит слова Панченко «Матч ТВ».

Напомним, после 17 туров РПЛ «Динамо» находится на 12-м месте, имея в активе 20 очков.

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