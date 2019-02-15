Защитник «Енисея»: Сульшер может достичь больших успехов в «Манчестер Юнайтед»

Футбол 15 февраля 2019 16:18 Источник: ФК «Енисей»

Сенегальский защитник «Енисея» Бабакар Сарр поделился мнением о работе Уле-Гуннара Сульшера на посту исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед».

– Переход в «Енисей» – хорошая возможность для меня показать свой потенциал в Российской Премьер-Лиге. Я считаю, что этот шаг – правильное решение для меня. У «Енисея» есть потенциал и возможности, чтобы остаться в элитном дивизионе. Если мы будем усердно тренироваться и верить в свои силы, то, конечно, все получится, ничего невозможного не бывает. Главная цель – остаться в премьер-лиге, помочь «Енисею» решить задачу.

Слежу ли я за успехами Уле-Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед»? Конечно! Я очень рад за него, он очень хороший человек, отличный тренер, который многому научил меня. Он мне дал шанс выступать в «Мольде», за что я ему благодарен. Он может достичь больших успехов в Манчестере, потому что является сильным тренером, - приводит слова Сарра пресс-служба красноярского клуба.

Напомним, что 27-летний сенегалец перешел в «Енисей» 5 февраля из норвежского «Мольде», с которым он дважды выигрывал серебряные медали национального первенства.