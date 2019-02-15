Мбаппе – Васильеву: Спасибо за все, президент (фото) - Советский спорт
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15 февраля 16:57Футбол

Мбаппе – Васильеву: Спасибо за все, президент (фото)

Вадим Васильев накануне покинул пост вице-президента «Монако».

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, ранее выступавший за «Монако», поблагодарил Васильева после его ухода из клуба.

Мбаппе в своем твиттере добавил две фотографии с российским функционером, написав: «Спасибо за все, президент».

Васильев стал вице-президентом «Монако» в 2013 году. В это время клуб вышел из второй французской лиги в первую и в том же сезоне занял второе место. В следующем сезоне (2014/15) клуб вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

источник: «Советский спорт»
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