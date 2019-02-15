«Ростов» пожелал удачи «Ливерпулю» в матче Лиги чемпионов с «Баварией» (фото) «Ливерпуль» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов проведет два матча против «Баварии».

«Ростов» пожелал удачи английскому клубу в матчах против мюнхенской команды.

«Желаем нашим друзьям из «Ливерпуля» удачи в матче с «Баварией». Надеемся, вы справитесь даже лучше, чем мы», - говорится в сообщении «Ростова».

Напомним, в сезоне-2016/17 «Ростов» обыграл «Баварию» (3:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Первый матч между «Ливерпулем» и «Баварией» пройдет 19 февраля в Англии.