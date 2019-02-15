«Ростов» пожелал удачи «Ливерпулю» в матче Лиги чемпионов с «Баварией» (фото)

«Ростов» пожелал удачи английскому клубу в матчах против мюнхенской команды.
«Желаем нашим друзьям из «Ливерпуля» удачи в матче с «Баварией». Надеемся, вы справитесь даже лучше, чем мы», - говорится в сообщении «Ростова».
🤗🤗🤗— Football Club Rostov (@rostovfc) 15 февраля 2019 г.
Our friends from @LFC , good luck at the match with @FCBayern @FCBayernEN pic.twitter.com/52kf1Qj51s
Напомним, в сезоне-2016/17 «Ростов» обыграл «Баварию» (3:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Первый матч между «Ливерпулем» и «Баварией» пройдет 19 февраля в Англии.