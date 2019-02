Лучшим игроком недели в Лиге Европы стал нападающий «Наполи» Хосе Кальехон. 32-летний испанец забил гол в ворота «Цюриха» (3:1) в первом матче 1/16 финала.

Кроме него в голосовании также принимали участие Росс Баркли («Челси»), Рубен Собрино («Валенсия») и Лудек Перница («Виктория).

Congratulations to @sscnapoli ⭐️ José Callejón (@J21Calleti), voted Player of the Week! 👏👏👏#UEL #POTW @hankookreifen