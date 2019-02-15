«Уфа» не смогла обыграть «Альмерию» в контрольном матче - Советский спорт
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Футбол15 февраля 2019 20:05Источник: «Советский спорт»

«Уфа» не смогла обыграть «Альмерию» в контрольном матче

Футболисты «Уфы» сыграли вничью с «Альмерией» (1:1) в первом контрольном матче в рамках заключительного учебно-тренировочного сбора в Испании.

В составе российской команды отличился Йонуц Неделчару (16-я минута). У представителя испанской сегунды отличился Давид Роча (45+1).

Товарищеский матч

«Уфа» – «Альмерия» – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 - Неделчару (16), 2:0 - Роча (45+1)

«Уфа»: Беленов, Живоглядов (Сухов, 79), Неделчару, Аликин, Йокич (Круговой, 75), Пауревич, Тилль (Безденежных, 59), Карп (Салатич, 75), Сысуев (Никитин, 50), Кротов (Бизяк, 50), Слай

#Футбол-Россия#товарищеские матчи#фк уфа#фк альмерия
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