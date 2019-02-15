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Футбол15 февраля 2019 21:02Источник: ФК «Челси»

Сесар Аспиликуэта: «Челси» хочет выиграть Лигу Европы

Испанский защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта после первого матча 1/16 финала Лиги Европы с шведским «Мальме» (2:1) рассказал о целях команды.

- Мы потерпели тяжелое поражение в прошлое воскресенье, поэтому было важно вернуться на победный путь, добившись хорошего результата в первом матчей плей-офф. Мы могли добиться лучшего результата, и нам еще предстоит сделать свою работу в следующий четверг. Было бы лучше победить со счетом 2:0, нежели 2:1, поэтому нам надо провести хороший матч в следующий четверг. Нам нужно быть сконцентрированными, потому что у них хорошая команда.

Мы хотим выиграть Лигу Европы. Мы начали этот сезон в борьбе за трофеи. Мы хотим участвовать в Лиге Чемпионов в следующем году, нам предстоит провести еще много матчей, и нам важен каждый трофей. Я знаю это чувство, ведь я выигрывал Лигу Европы в 2013 году, и мы можем сделать это снова, но мы знаем, что еще предстоит пройти длинный путь, и нам нужно сражаться, - приводит слова Аспиликуэты официальный сайт «Челси».

Напомним, что ответный матч пройдет 21 февраля в Лондоне.

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