Гол и передача Роналду помогли «Ювентусу» разгромить«Фрозиноне»

В матче 24-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на своем поле в Турине разгромил «Фрозиноне» со счетом 3:0.

У победителей встречи голами отметились Пауло Дибала (6-я минута), Леонардо Бонуччи (17) и Криштиану Роналду (63).

Стоит отметить, что Роналду, помимо гола, записал на свой счет результативную передачу.

«Ювентус», не знающий поражений в серии А, с 66 очками лидирует в турнирной таблице, а «Фрозиноне» расположился на 19-й строчке, имея в активе 16 очков.

В следующем туре «Старая синьора» 24 февраля на выезде сыграет с «Болоньей», а желто-синие днем ранее примут «Рому».