«Барселона» отказалась от трансфера Йовича Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Лука Йович не перейдет в «Барселону».

По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб отказался от трансфера 21-летнего серба.

Сообщается, что «Барселону» не убедили определенные качества Йовича: игра в пас, работа на команду, умение оттягиваться из штрафной, поскольку клуб искал игрока более широкого диапазона, чем завершитель атак.

Кроме того, «Барсу» смутила высокая цена, которую «Айнтрахт» назначил за форварда.