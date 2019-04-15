«Барселона» отказалась от трансфера Йовича - Советский спорт
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15 апреля 2019 18:26ФутболСпирин Дмитрий

«Барселона» отказалась от трансфера Йовича

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Лука Йович не перейдет в «Барселону».

По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб отказался от трансфера 21-летнего серба.

Сообщается, что «Барселону» не убедили определенные качества Йовича: игра в пас, работа на команду, умение оттягиваться из штрафной, поскольку клуб искал игрока более широкого диапазона, чем завершитель атак.

Кроме того, «Барсу» смутила высокая цена, которую «Айнтрахт» назначил за форварда.

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