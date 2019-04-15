«Барселона» отказалась от трансфера Йовича

По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб отказался от трансфера 21-летнего серба.
Сообщается, что «Барселону» не убедили определенные качества Йовича: игра в пас, работа на команду, умение оттягиваться из штрафной, поскольку клуб искал игрока более широкого диапазона, чем завершитель атак.
Кроме того, «Барсу» смутила высокая цена, которую «Айнтрахт» назначил за форварда.
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