Гаджи Гаджиев: Если игра важнее, чем результат, то почему болельщики «Спартака» придираются к результату?

Российский специалист Гаджи Гаджиев поделился мнением насчет игры «Спартака» в матче с «Ростовом».
«У нас же как часто говорят: что важнее - игра или результат? Если игра важнее, чем результат, то почему болельщики «Спартака» придираются к результату? Мы не можем сказать, что «Спартак» по игре уступил «Ростову» в матче чемпионата России. Было даже некоторое превосходство у «Спартака». «Ростов» играет рационально, на результат, эта команда не зацикливается на содержании игры, а организованно играет в обороне и неплохо в атаке.
Говорить о том, что Кононов обещал, что игра «Спартака» наладится через четыре месяца - а она у него не наладилась? А кто же будет это качество игры оценивать? Количественный анализ – это набранные очки, забитые голы. Вот если поставить на весы мешок с яблоками, там все увидят, что вес – 5 кг. А есть качественный анализ - это когда яблоки начинают есть. Один говорит, что яблоко вкусное, а другой считает, что не вкусное. Вот так же и с игрой. Кононов же не обещал, что «Спартак» наберет определенное количество очков, он обещал игру. Я считаю, что игра у «Спартака» есть», - цитирует Гаджиева «Р-Спорт».
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