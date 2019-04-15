Пепе покинет «Лилль» будущим летом

Гнилой поступок! Макгрегор ошарашил весь мир, оскорбив жену Нурмагомедова Разгорается большой скандал. Кажется, Макгрегор перешел все грани. Мусульмане всего мира готовы его растерзать.

Последний титул, который Россия еще не выигрывала. Сможем ли в Фукуоке? В четверг в Японии стартует командный чемпионат мира. Это единственный крупный международный турнир, на котором наши фигуристы до сих пор не побеждали никогда.

Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за Самарина Первый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.

«Аякс» обыграл «Ювентус» и вышел в полуфинал ЛЧ (внутри много крутого видео)! Сначала прошли «Реал», а теперь «Юве». «Аякс», родной, не останавливайся!

Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша Самарин В гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

Кажется, Малкин приедет на чемпионат мира. Его «Питтсбург» летит в пропасть «Питтсбург» проиграл три матча подряд «Айлендерс», ставших одним из главных открытий минувшей регулярки.

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Как Маша всех обманула. Шарапова снялась с оскандалившегося турнира Автор «Советского спорта» отправился на теннисный турнир, где оказался обманутым сегодня. Как и многие другие тысячи зрителей.

Почему Овечкин прав. Колонка главного редактора Николай Яременко настаивает: это война, а на войне добивают.

Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделю В Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.

Андрей Рябинский: Думаю, Лебедеву назначат бой за вакантный титул Промоутер Андрей Рябинский, работающий с российским боксером Денисом Лебедевым, прокомментировал решение украинца Александра Усика отказаться от титула WBA.

Овечкин избил Свечникова. В ответ «Каролина» порвала «Вашингтон» в клочья (видео) Александр Великий, нокаутировав 19-летнего Андрея Свечникова, породил бурю в столице Северной Каролины: «ураганы» раздавили чемпионов с позорным счетом 5:0!

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.