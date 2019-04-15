Пепе покинет «Лилль» будущим летом

«Четверо или пятеро футболистов покинут наш клуб летом. Пепе точно уйдет. Николя вышел на уровень игроков, которых мы не можем себе позволить. У него будет выбор», — цитирует Лопеса L’Equipe со ссылкой на Telefoot.
Ранее сообщалось, что в услугах Пепе заинтересованы сразу несколько европейских топ-клубов, среди которых «Бавария», «Барселона», «Пари Сен-Жермен» и «Арсенал». При этом, по информации СМИ, фаворитом в борьбе за футболиста являются мюнхенцы.
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