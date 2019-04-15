Александр Беленов: Вратарская линия сборной России? Лучше промолчать, чем говорить неправду Вратарь «Уфы» оценил вратарей сборной России.

Александр Беленов прокомментировал ситуацию с вратарями в сборной России, а также рассказал о желании попасть в национальную команду.

«Тяжело попасть в сборную из команды, которая борется за выживание. «Динамо» исключение, потому что это Москва. Конечно, тренерский штаб обращает внимание на команды, которые вверху таблицы и играют в еврокубках. Я к этому спокойно отношусь.

Нынешняя вратарская линия сборной России? Если честно, не хочу про это говорить. Лучше промолчать, чем говорить неправду.

Есть ли желание попасть в сборную? Я понимаю, что сейчас это нереально, но в будущем все может быть. Для начала надо достойно выступать за свою команду и показывать результаты. Было время, когда в национальную команду попадали вратари, которые не имели игровой практики за свой клуб, но вызывались в сборную. Это все на усмотрение тренера», - цитирует Беленова «Башинформ».

В нынешнем сезоне 32-летний голкипер «Уфы» пропустил 29 голов в 28 матчах.