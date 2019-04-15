Александр Беленов: Главная цель, чтобы «Уфа» не вылетела из РПЛ - Советский спорт
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15 апреля 2019 20:27ФутболСметанникова Дарья

Александр Беленов: Главная цель, чтобы «Уфа» не вылетела из РПЛ

Вратарь уфимской команды Александр Беленов рассказал о главной профессиональной цели.

После 23 туров российской премьер-лиги «Уфа» занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко.

- Положение такое, конечно, давит. И давно. Где-то суета присутствует, кто-то боится на себя взять инициативу, в атаке больше, наверное. Надеюсь, что последние игры добавят нам позитива и мы потихоньку выправим ситуацию. Тем более последние матчи показывают, что у всех можно забирать очки, поэтому будем стараться это делать.

Главная профессиональная цель на данный момент?
— Чтобы «Уфа» не вылетела из РПЛ. И она не только моя, но и всей команды, руководства. И показывать хорошую игру и выручать партнеров, - цитирует Беленова «Башинформ».

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