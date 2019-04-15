Заявка «Ювентуса» на матч с «Аяксом»: Манджукич и Кьеллини точно не сыграют - Советский спорт
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15 апреля 2019 20:46ФутболСметанникова Дарья

Заявка «Ювентуса» на матч с «Аяксом»: Манджукич и Кьеллини точно не сыграют

Тренерский штаб «Ювентуса» определился с заявкой на ответный матч ¼ финала с «Аяксом».

Форвард Марио Манджукич и защитник Джорджо Кьеллини не сыграют против «Аякса» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

В списке 21 фамилия, но он не является окончательным, так как на игру заявка не может превышать 18 футболистов.

Первая игра между командами в Голландии завершилась ничьей – 1:1. Ответная игра состоится завтра, 17 апреля, в 22:00 мск.

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