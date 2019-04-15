Андрей Кобелев: Вряд ли судьба титула решится в матче «Краснодара» и «Зенита»

Российский специалист Андрей Кобелев поделился ожиданиями от борьбы за титул чемпиона России.
«Вряд ли судьба титула решится за шесть туров до конца чемпионата в матче «Краснодара» и «Зенита», но для обеих команд это основополагающая игра. Более того, в этом же туре играют ЦСКА и «Локомотив». От этого тура процентов на 80 зависит судьба чемпионства.
Играя с двумя нападающими Дзюбой и Азмуном, «Зенит» начал забивать много. У Артема нет голов, это досадно, но он помогает Азмуну. Дзюба оттягивает на себя одного-двух защитников, это дает возможность иранцу врываться в свободные зоны и отличаться. Пусть Артем не забивает, но он приносит «Зениту» огромную пользу», - цитирует Кобелева «Р-Спорт».
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