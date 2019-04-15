Андрей Кобелев: Вряд ли судьба титула решится в матче «Краснодара» и «Зенита» После 23 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, а «Краснодар» идет третьим.

Российский специалист Андрей Кобелев поделился ожиданиями от борьбы за титул чемпиона России.

«Вряд ли судьба титула решится за шесть туров до конца чемпионата в матче «Краснодара» и «Зенита», но для обеих команд это основополагающая игра. Более того, в этом же туре играют ЦСКА и «Локомотив». От этого тура процентов на 80 зависит судьба чемпионства.

Играя с двумя нападающими Дзюбой и Азмуном, «Зенит» начал забивать много. У Артема нет голов, это досадно, но он помогает Азмуну. Дзюба оттягивает на себя одного-двух защитников, это дает возможность иранцу врываться в свободные зоны и отличаться. Пусть Артем не забивает, но он приносит «Зениту» огромную пользу», - цитирует Кобелева «Р-Спорт».