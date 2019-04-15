Эмре Джан: «Ювентус» уважает «Аякс», но не боится - Советский спорт
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15 апреля 2019 21:27ФутболСметанникова Дарья

Эмре Джан: «Ювентус» уважает «Аякс», но не боится

Матч «Ювентуса» и «Аякса» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов состоится завтра, 16 апреля.

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан поделился ожиданиями от ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов с «Аяксом».

«Чувствую себя хорошо, после травмы восстановился. Сегодня тренировался в общей группе и готов к завтрашнему матчу. Завтра нас ждет тяжелый матч. Мы очень уважаем «Аякс», но не боимся. Я знаю, что этот клуб горит желанием выиграть Лигу чемпионов. В последние годы мы несколько раз подбирались очень близко и хотим сделать это в нынешнем сезоне.

Будем играть с тем же настроем, с каким играли против «Атлетико». Хотим забить и победить. Мы знаем, на что способна наша команда. Аллегри — фантастический тренер, об этом можно судить по трофеям, которые он здесь выиграл. Для него важен каждый матч, он скрупулезно рассматривает самые разные детали, и именно это характеризует его как специалиста мирового класса», - цитирует Джана пресс-служба УЕФА.

Первая игра между командами завершилась ничьей – 1:1. Ответная игра состоится завтра, 17 апреля, в 22:00 мск.

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