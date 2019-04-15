Президент «Барселоны» исключил возвращение Неймара Президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу дал понять, что каталонский клуб не намерен возвращать нападающего Неймара, выступающего за «ПСЖ».

Неймар был игроком «Барселоны» с 2013 по 2017 годы, а после был продан в «ПСЖ» за рекордные для мирового футбола 222 млн евро. На замену бразильцу «Барселона» приобрела у дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле, а у «Ливерпуля» — Филиппе Коутиньо.

«У нас проект с Дембеле и Коутиньо. Мы их купили на деньги, вырученные с продажи Неймара. Уровень Дембеле уже выше, чем у Неймара. Он гораздо лучше как игрок, а теперь он еще и адаптируется к испанскому футболу», — цитирует Бартомеу Barсасentre.