Президент «Барселоны» исключил возвращение Неймара

Неймар был игроком «Барселоны» с 2013 по 2017 годы, а после был продан в «ПСЖ» за рекордные для мирового футбола 222 млн евро. На замену бразильцу «Барселона» приобрела у дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле, а у «Ливерпуля» — Филиппе Коутиньо.
«У нас проект с Дембеле и Коутиньо. Мы их купили на деньги, вырученные с продажи Неймара. Уровень Дембеле уже выше, чем у Неймара. Он гораздо лучше как игрок, а теперь он еще и адаптируется к испанскому футболу», — цитирует Бартомеу Barсасentre.
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