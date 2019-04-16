Зинедин Зидан: «Реал» может и будет играть лучше в следующем сезоне

– Первый тайм мне не понравился, второй был получше – мы смогли уйти от поражения.
Не стоит ничего говорить, мы можем играть лучше. Впечатления не слишком хорошие, но и не плохие, потому что мы все же сравняли счет, а "Леганес" дома не пропускает много.
Мы знали, что уже ничего не можем выиграть в этом сезоне. Осталось шесть матчей, и нам нужно выступить лучше.
В следующем сезоне мы точно будем играть лучше, но постараемся сделать это уже сейчас, - заявил Зидан.
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