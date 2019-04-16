«Интер» предложил 70 млн евро за нападающего «Лилля»

Форвард «Лилля» Николя Пепе получил очередное предложение о смене клубной прописки.
Согласно источнику, на него претендует миланский «Интер». Отмечается, что представитель серии А готов заплатить за переход игрока 70 млн евро.
Ранее президент «Лилля» Жерар Лопес сообщил, что 23-летний Пепе точно покинет команду в летнее межсезонье.
На данный момент футболист провел во всех турнирах 34 матча, забил 19 голов и отдал 12 голевых передач.
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