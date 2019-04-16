«Интер» предложил 70 млн евро за нападающего «Лилля»

Кто такой этот Свечников? И почему он полез на Овечкина? Нападающий «Каролины» Андрей Свечников ночью упал в нокаут от ударов Александра Овечкина. Драки не получилось, но весь мир увидел, что русский молодой игрок может постоять за себя.

«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место» Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.

Жанр задорного идиотизма, или Почему Кононову надо прекратить говорить Колонка Отара Кушанашвили.

Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке Дэвиса Состоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса

«2-0 в серии? Веселее будет отыгрываться!» Эмоции омичей после досадного поражения Что говорили тренер и игроки «Авангарда» после обидного проигрыша ЦСКА во втором матче финала Кубка Гагарина.

Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша Самарин В гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

Гнилой поступок! Макгрегор ошарашил весь мир, оскорбив жену Нурмагомедова Разгорается большой скандал. Кажется, Макгрегор перешел все грани. Мусульмане всего мира готовы его растерзать.

Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекорд В японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира.

«Бостон» уже не фаворит в серии? Проиграв в третьем матче «Торонто», «Брюинс» уступают в серии 1-2 и дальнейшие перспективы в плей-офф «Бостона» уже не так радужны.

Игорь Яновский: Когда жил в Париже, часто водил друзей в Нотр-Дам После адского пожара в Соборе Парижской Богоматери мы позвонили бывшему полузащитнику сборной России, «Алании», ЦСКА и «ПСЖ» - одного из спортивных символов французской столицы.

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.

Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за Самарина Первый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.

Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себя Вице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.