СМИ: «Кардифф» сообщил ФИФА, что не будет платить за трансфер Салы - Советский спорт
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16 апреля 2019 12:36ФутболГичунцев Артур

СМИ: «Кардифф» сообщил ФИФА, что не будет платить за трансфер Салы

Игрок погиб, направляясь в расположение валлийского клуба.

«Кардифф Сити» заявил руководству ФИФА, что отказывается платить за переход аргентинского форварда Эмилиано Салы.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на The Sun, юристы «Кардиффа» настаивают на неофициальном оформлении сделки по футболисту.

При этом в клубе отметили, что «Нант» (последняя команды Салы) не хочет лично общаться по этому вопросу. Таким образом, валлийцы считают, что ФИФА должна объявить покупку недействительной.

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