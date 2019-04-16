«Спартак» может уволить Булатова и назначить Шалимова «Спартак-2» опустился на 14-е место в ФНЛ.

Главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов в ближайшее время может быть отправлен в отставку, сообщает «Чемпионат.com».

После возобновления сезона вторая команда красно-белых пока не одержала ни одной победы. Всего же безвыиграшная серия «Спартака-2» составляет девять матчей. В результате этого команда опустилась на 14-е место в турнирной таблице ФНЛ и опережает стоящую на вылет «Балтику» на три очка.

В случае отставки Булатова главным тренером «Спартака-2» может стать Игорь Шалимов, который до недавнего времени работал в «Химках».

В субботу в 32-м туре «Спартак-2» сыграет дома с «Мордовией».