«Спартак» может уволить Булатова и назначить Шалимова

Главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов в ближайшее время может быть отправлен в отставку, сообщает «Чемпионат.com».
После возобновления сезона вторая команда красно-белых пока не одержала ни одной победы. Всего же безвыиграшная серия «Спартака-2» составляет девять матчей. В результате этого команда опустилась на 14-е место в турнирной таблице ФНЛ и опережает стоящую на вылет «Балтику» на три очка.
В случае отставки Булатова главным тренером «Спартака-2» может стать Игорь Шалимов, который до недавнего времени работал в «Химках».
В субботу в 32-м туре «Спартак-2» сыграет дома с «Мордовией».
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