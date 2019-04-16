Кейлор Навас: В плане работы к игрокам «Реала» не может быть претензий На данный момент столичный клуб занимает 3-е место в таблице примеры.

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас высказался о своем положении в клубе, а также оценил выступление «сливочных» в текущем сезоне.

Команда Зинедина Зидана выбыла из Лиги чемпионов, а также покинула борьбу за Кубок Испании.

«Хочу остаться в команде, но не все зависит от меня. Думаю, этот сезон превратился в настоящее испытание для «Реала», но мы не опускали рук, работали, поэтому в этом плане к нам не может быть претензий.

Разумеется, все игроки разочарованы подобным выступлением. Но сейчас мы должны проявить лучшие качества, которые и рядом не стояли в любым титулом», – цитирует Наваса Football Espana.