Кейлор Навас: В плане работы к игрокам «Реала» не может быть претензий - Советский спорт
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16 апреля 2019 13:45ФутболГичунцев Артур

Кейлор Навас: В плане работы к игрокам «Реала» не может быть претензий

На данный момент столичный клуб занимает 3-е место в таблице примеры.

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас высказался о своем положении в клубе, а также оценил выступление «сливочных» в текущем сезоне.

Команда Зинедина Зидана выбыла из Лиги чемпионов, а также покинула борьбу за Кубок Испании.

«Хочу остаться в команде, но не все зависит от меня. Думаю, этот сезон превратился в настоящее испытание для «Реала», но мы не опускали рук, работали, поэтому в этом плане к нам не может быть претензий.

Разумеется, все игроки разочарованы подобным выступлением. Но сейчас мы должны проявить лучшие качества, которые и рядом не стояли в любым титулом», – цитирует Наваса Football Espana.

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