Бывший глава фан-клуба «Динамо»: Не сажать же в тюрьму за надпись на стене Цоя? Болельщики «Динамо» сделали на стене Цоя надпись «Перемен требуют наши сердца».

Бывший руководитель фан-клуба «Динамо» Алексей Пименов высказался об акции фанатов бело-голубых у стены Цоя в Москве.

На прошлой неделе болельщики «Динамо» сделали на стене Цоя надпись «Перемен требуют наши сердца».

– Нам удалось сформировать правильную базу, когда фанаты вот такими мирными способами пытаются привлечь внимание к проблеме клуба, – приводит «Life.ru» слова Пименова. – Когда голос болельщиков не слышат, то они ищут разные, порой очень креативные способы проведения акций.

– Как думаете, будут ли применены какие-либо санкции к этим людям?

– Если в их действиях нет состава преступления, то какие могут быть санкции? Не сажать же за это в тюрьму? Люди пытаются донести свою позицию, привлечь внимание к проблеме клуба. Если у нас будут применять санкции за такие акции, то скоро на трибунах придется посадить манекены, а в громкоговорители пустить фанатские песни, чтобы создать иллюзию шоу.