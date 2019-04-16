Бывший глава фан-клуба «Динамо»: Не сажать же в тюрьму за надпись на стене Цоя?

Бывший руководитель фан-клуба «Динамо» Алексей Пименов высказался об акции фанатов бело-голубых у стены Цоя в Москве.
На прошлой неделе болельщики «Динамо» сделали на стене Цоя надпись «Перемен требуют наши сердца».
– Нам удалось сформировать правильную базу, когда фанаты вот такими мирными способами пытаются привлечь внимание к проблеме клуба, – приводит «Life.ru» слова Пименова. – Когда голос болельщиков не слышат, то они ищут разные, порой очень креативные способы проведения акций.
– Как думаете, будут ли применены какие-либо санкции к этим людям?
– Если в их действиях нет состава преступления, то какие могут быть санкции? Не сажать же за это в тюрьму? Люди пытаются донести свою позицию, привлечь внимание к проблеме клуба. Если у нас будут применять санкции за такие акции, то скоро на трибунах придется посадить манекены, а в громкоговорители пустить фанатские песни, чтобы создать иллюзию шоу.
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