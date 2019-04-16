Денис Черышев: Каждая игра – это подарок после сезонов, в которых я не мог наслаждаться футболом

Денис Черышев поделился своими эмоциями от выступления за «Валенсию».
«Каждая игра – это подарок после сезонов, в которых я не мог наслаждаться футболом. Я думаю, что каждая игра «Валенсии» особенная, и победа над такими командами, как «Севилья» или «Реал» делает нас счастливыми.
Самый важный гол за «Валенсию»? Я забил мяч «Эспаньолу», который принес победу в первом туре. Этот триумф дал команде дыхание, чтобы почувствовать себя уверенным в сложном положении.
Что чувствую, когда играю на «Месталье»? Публика постоянно гонит тебя к победе. Я помню день, когда мы играли в Кубке Испании против «Хетафе», и думаю, что никогда не забуду этот день», - приводит слова Черышева пресс-служба клуба.
В нынешнем сезоне Черышев провел 40 матчей за «Валенсию», в которых забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Летучие мыши» после 32 туров чемпионата Испании занимают шестое место в турнирной таблице, имея в активе 49 очков.
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