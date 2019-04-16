«Бетис» выкупил у «ПСЖ» права на полузащитника Ло Сельсо

«Коламбус» дал «Тампе» шанс. Сумеет ли команда Кучерова им воспользоваться? «Коламбус» выиграл у победителей регулярного сезона и третий матч, однако дал четко понять «Тампе»: даже при счете 0-3 не все еще потеряно. Четвертая игра - сегодня в два часа ночи!

Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша Самарин В гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менее Перед последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.

Передачи Радулова – конфетки, но его партнеры не забивают и закапывают «Даллас» (видео) На Западе вылетает в трубу еще один лидер НХЛ, а у Радулова не получается в одиночку тащить «Даллас».

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

Месси запугал Де Хеа. «Барселона» разгромила «МЮ» в 1/4 финала ЛЧ (видео) Все три мяча каталонцы забили из-за пределов штрафной. За второй из них Де Хеа должен молить партнеров о прощении.

Не лечь на дно в Биле. Россия сыграет с Швейцарией в обновленном Кубке Дэвиса

Дмитрий Кудряшов: Бой Усика и Лебедева был бы интересен несколько лет назад Российский боксер первого тяжелого веса (90,7 кг) прокомментировал решение украинца Александра Усика оставить вакантным титул WBA и перейти в тяжелый вес (свыше 90,7 кг).

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

Андрей Рябинский: Думаю, Лебедеву назначат бой за вакантный титул Промоутер Андрей Рябинский, работающий с российским боксером Денисом Лебедевым, прокомментировал решение украинца Александра Усика отказаться от титула WBA.

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.

Гвоздик – Нгумбу. Зачем украинцу такой соперник? Александр Гвоздик проведет свою первую защиту чемпионского пояса.