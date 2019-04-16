«Бетис» выкупил у «ПСЖ» права на полузащитника Ло Сельсо

Руководство «Бетиса» выкупило права на полузащитника Джовани Ло Сельсо у «ПСЖ». Контракт с 23-летним аргентинцем рассчитан до лета 2023 года.
По мнению севильского клуба, Ло Сельсо после перехода стал одним из лидеров команды. В нынешнем сезоне футболист забил 15 мячей и отдал четыре голевые передачи в 40 матчах за «Бетис». Ло Сельсо является лучшим бомбардиром команды.
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