Хосеп Гвардиола: Если «Манчестер Сити» не выиграет матчи на этой неделе, то потеряет два титула

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча с «Тоттенхэмом». Первую игру выиграли «шпоры» со счетом 1:0.
«Я не люблю мечтать. Я хочу дойти до финала Лиги чемпионов. Чтобы ни случилось завтра, в следующем сезоне мы будем там снова в розыгрыше турнира.
Я знаю, как сосредоточены игроки на матче с «Тоттенхэмом». У всех есть желание попасть в полуфинал. Хватит ли этого, я не знаю.
Не думаю, что Зинченко сыграет с «Тоттенхэмом». Другие игроки вернулись к тренировкам и хорошо восстанавливаются. Фернандиньо готов.
Если «Манчестер Сити» не выиграет матчи на этой неделе, то потеряет два титула. В этом сезоне у нас невероятный соперник – «Ливерпуль». Обычно 85 очков достаточно, чтобы выиграть титул. Мы оба заслуживаем его, но только один получит трофей», - цитирует Гвардиолу пресс-служба «горожан».
Матч «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм» состоится завтра, 17 апреля, в 22:00 мск.
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