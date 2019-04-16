Окадзаки покинет «Лестер» по окончании сезона

Форвард «Лестера» Синдзи Окадзаки покинет клуб по окончании сезона в статусе свободного агента, сообщает The Telegraph.
33-летний японец обсудил свое будущее с главным тренером команды Бренданом Роджерсом, после чего принял решение сменить клуб, чтобы иметь постоянную игровую практику перед чемпионатом мира 2022 года в Катаре.
Окадзаки перешел в «Лестер» в 2015 году из «Майнца» и через год выиграл с командой чемпионский титул.
В нынешнем сезоне на счету нападающего 24 матча во всех турнирах и одна голевая передача. При этом лишь в одной игре Окадзаки провел на поле все 90 минут. В премьер-лиге он выходил в стартовом составе лишь в одном матче.
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