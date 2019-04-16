В Армении вратарь «Арарата-2» скончался от огнестрельного ранения в голову В административном районе Канакер-Зейтун минувшей ночью произошла стрельба.

Вратарь армянского клуба «Арарата-2» Мушег Гевондян скончался от огнестрельного ранения в голову. Об этом сообщает Sputnik.

«С глубокой скорбью сообщаем, что в ночь на 16 апреля от огнестрельного ранения скончался вратарь «Арарат-2» Мушег Гевондян. Клуб выражает свои соболезнования членам семьи, родственникам и друзьям Гевондяна», - говорится в сообщении клуба.

Сообщается, что в результате стрельбы были госпитализированы трое мужчин.