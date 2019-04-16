Клаудио Маркизио: Нотр-Дам ранен, но он победил (фото)

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио прокомментировал пожар в Нотр-Дам де Пари.
«Смотрим в новый день с надеждой, что собор восстанет из пепла. Нотр-Дам ранен, но он победил. Пожарные – герои в этой ужасной ситуации – тоже одержали победу», - написал Маркизио в своем инстаграме.
Напомним, что в результате пожара в Соборе Парижской Богоматери обрушился шпиль и крыша. Хранившиеся в здании реликвии удалось спасти.
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