Госдума приняла закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020

Государственная дума РФ приняла во вторник в третьем чтении законопроект о подготовке и проведении в Санкт-Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, сообщает ТАСС.
Закон утвержден безвизовый въезд в Россию для болельщиков по персональной карте Fan ID. Такой же принцип действовал во время проведения чемпионата мира 2018 года.
С 14 дней до первого матча чемпионата зарубежные болельщики смогут въезжать в Россию «без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность, персонифицированной карте зрителя».
Также в день каждого матча и на следующий день болельщики, участники чемпионата, волонтеры и аккредитованные журналисты смогут воспользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Напомним, Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Баку, Бухаресте, Будапеште, Мюнхене, Амстердаме, Копенгагене, Риме, Бильбао, Дублине, Лондоне и Глазго.
Санкт-Петербург вместе с Копенгагеном примет матчи группы B, а также один четвертьфинал.
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