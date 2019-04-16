Госдума приняла закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020 Санкт-Петербург примет четыре матча финального турнира.

Государственная дума РФ приняла во вторник в третьем чтении законопроект о подготовке и проведении в Санкт-Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, сообщает ТАСС.

Закон утвержден безвизовый въезд в Россию для болельщиков по персональной карте Fan ID. Такой же принцип действовал во время проведения чемпионата мира 2018 года.

С 14 дней до первого матча чемпионата зарубежные болельщики смогут въезжать в Россию «без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность, персонифицированной карте зрителя».

Также в день каждого матча и на следующий день болельщики, участники чемпионата, волонтеры и аккредитованные журналисты смогут воспользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Баку, Бухаресте, Будапеште, Мюнхене, Амстердаме, Копенгагене, Риме, Бильбао, Дублине, Лондоне и Глазго.

Санкт-Петербург вместе с Копенгагеном примет матчи группы B, а также один четвертьфинал.